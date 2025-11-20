Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach Bedrohungslage in Schiffweiler

Polizei Saarland nimmt 39-jährigen Mann in Eppelborn fest

Saarbrücken/Schiffweiler (ots)

Gestern Abend (19.11.2025) erschien ein 39-jähriger Mann an der Wohnanschrift eines 19-Jährigen und dessen 20-jährigen Partnerin im Schiffweilerer Ortsteil, Landsweiler-Reden bedrohte diesen mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe eines Hundes. Nachdem dies misslang, drohte der Tatverdächtige in der vergangenen Nacht weiter dem jungen Paar über Telefon. Ein Bekannter des 19-Jährigen alarmierte am heutigen Morgen die Polizei. Der Mann konnte nach intensiven Ermittlungen am heutigen Tag gegen 13:00 Uhr in seiner Wohnung in Eppelborn festgenommen werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um den früheren Hundebesitzer, der aufgrund einer einstweilig festgestellten Ungeeignetheit zum Führen von Hunden sein Tier nicht mehr halten durfte. Nachdem der Mann herausgefunden hatte, dass der Hund beim Geschädigten in Obhut ist, versuchte dieser am gestrigen Tag das Tier wieder in seinen Besitz zu bekommen.

Im Rahmen einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, zog der Tatverdächtige gestern plötzlich eine Waffe. Der 19-Jährige reagierte geistesgegenwärtig und zog sich sofort in seine Wohnung zurück, woraufhin sich der später Gesuchte zunächst in unbekannte Richtung entfernte.

Im Rahmen intensiver Ermittlungen konnten Einsatzkräfte der Landespolizeidirektion herausfinden, dass sich der Gesuchte in seiner Wohnung in Eppelborn aufhalten soll. Nach Hinzuziehung weiterer Einsatzkräfte umstellten diese das Gebäude. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Zusätzlich wurden Kräfte der Spezialeinheit sowie der Verhandlungsgruppe in den polizeilichen Einsatz mit eingebunden.

Der Gesuchte konnte in seiner Wohnung lokalisiert und durch Einsatzkräfte gegen 13:00 Uhr festgenommen werden.

Im Rahmen unmittelbar danach durchgeführter Durchsuchungsmaßnahmen fanden Ermittler im Fahrzeug des 39-Jährigen eine Schusswaffe. Eine waffenrechtliche Begutachtung dieser wird in den nächsten Tagen erfolgen.

Der Mann wurde derweil für kriminalpolizeiliche Folgemaßnahmen zur PI Neunkirchen verbracht und nach Abschluss dieser wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell