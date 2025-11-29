Landespolizeidirektion Saarland

Der polizeiliche Einsatz anlässlich des Drittligaspiels zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Rot-Weiss Essen verlief in weiten Teilen ohne besondere Vorkommnisse. Trotz im Vorfeld angekündigter Verkehrssperrungen für den Bereich der Camphauser Straße kam es bei der Fanan- und -abreise veranstaltungsbedingt zu vereinzelten Verkehrsstörungen im Bereich des Ludwigskreisels und der Camphauser Straße.

Am heutigen Samstag (29.11.2025) kamen knapp 13.000 Zuschauer zur Drittliga Partie des 1. FCS gegen Rot-Weiss Essen ins Ludwigsparkstadion nach Saarbrücken. Unter den Besuchern befanden sich auch mehrere Hundert sogenannter Problemfans beider Mannschaften. Diese standen vorwiegend im Fokus der Einsatzkräfte.

Während des gesamten Spiels verhielten sich beide Fanlager durchweg ruhig. Lediglich ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Zeigens einer unzulässigen Deutschlandfahne musste gegen eine Person eingeleitet werden.

In der Nachspielphase stellten Einsatzkräfte gegenseitige Provokationen zwischen beiden Fanlagern fest. Auch kam es vereinzelt zu einfachen körperlichen Auseinandersetzungen zwischen den Fans, die jedoch durch konsequentes Eingreifen der Polizei schnell und effektiv unterbunden wurden.

Nach Personalienfeststellung der betroffenen Personen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Unterstützt wurde die saarländische Polizei durch Einsatzkräfte aus Rheinland-Pfalz. Die Einsatzkräfte sorgten so rund um das Spiel für die Sicherheit der Zuschauerinnen und Zuschauer.

Die Abfahrt der Gästefans erfolgte letztendlich ohne größere Störungen, sodass die Sperrmaßnahmen der Camphauser Straße zeitnah wieder aufgehoben wurden.

