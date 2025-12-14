PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Dreiradfahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet vom Unfallort.

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 13.12.25, gegen 12:00 Uhr, befuhr ein 58-Jähriger aus Ganderkesee mit seinem Pkw die Friedrich-Ebert-Allee in Richtung Hasporter Damm. An der Einmündung Lutherstraße überquerte eine männliche Person mit einem Dreirad für Erwachsene die Friedrich-Ebert-Allee, obwohl die Lichtsignalanlage Rotlicht gezeigt hat. Der Dreiradfahrer befuhr zuvor den Radweg auf der falschen Straßenseite. Der 58-Jährige Pkw-Fahrer aus Ganderkesee musste seine Geschwindigkeit stark reduzieren, um eine Kollision mit dem Dreiradfahrer zu vermeiden.

Eine 41-Jährige aus Delmenhorst fuhr mit ihrem Pkw hinter dem Pkw des 58-Jährigen und konnte ihren Pkw nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den vor sich fahrenden Pkw auf. Durch die Kollision entstanden an beiden Fahrzeugen Sachschäden.

Der Dreiradfahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort in Fahrtrichtung Bahnhof. Der Fahrer des Dreirades wird als männlich, über 60 Jahre alt, mit einem langen Bart und roter Mütze beschrieben.

Wer Hinweise zu dem Dreiradfahrer und dem Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Limberg,PHK'in
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

