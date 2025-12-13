PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Nachtragsmeldung der Polizei Wildeshausen, hier schwerer VU im Bereich Harpstedt mit einer lebensgefährlich verletzten Person

Delmenhorst (ots)

Landkreis Oldenburg: Schwerer Verkehrsunfall in Harpstedt +++ Autofahrer in Lebensgefahr

Bei einem Verkehrsunfall in Harpstedt wurde am Samstag, 13.12.2025, gegen 11:38 Uhr, ein Autofahrer schwer verletzt. Der 64-jährige Mann aus Delmenhorst war zum Unfallzeitpunkt auf der Delmenhorster Landstraße in Richtung Groß Ippener unterwegs. Im Ausgangsbereich einer Linkskurve geriet der Fahrzeugführer aufgrund zu hoher Geschwindigkeit ins Schleudern, geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge frontal mit einem Baum. Dabei zog sich der 64-Jährige lebensgefährliche Verletzungen zu. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrzeugführer in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen waren insgesamt 51 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Harpstedt, Groß Ippener und Prinzhöfte - sowie zwei Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Delmenhorster Landstraße (L776) musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Das Fahrzeug erlitt durch den Unfall einen wirtschaftlichen Totalschaden. Der Schaden wird auf 15000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

PK Wildeshausen

Tel.: 04431-9410

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

