Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen nach einem versuchtem Einbruch in ein Wohnhaus gesucht

Delmenhorst (ots)

In dem Tatzeitraum vom 12. Dezember 2025, 19:00 Uhr, bis zum 13.12.2025, 10:00 Uhr, versuchte bislang unbekannte Täterschaft sich Zutritt zu einem Wohnhaus in der Ahnbeker Straße zu verschaffen. Der Versuch schlug fehl und die Täterschaft entfernte sich unerkannt vom Tatort.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen in der Nähe des Tatortes gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

