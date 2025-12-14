Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Großenkneten: Trunkenheitsfahrt

Delmenhorst (ots)

Am Samstag gegen 21.40 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen Pkw mit unsicherer Fahrweise, der zwischen Ahlhorn und Sage unterwegs war. Der Fahrzeugführer konnte im Anschluss durch eine Polizeistreife angetroffen werden. Er saß noch in seinem Pkw, der mittlerweile aufgrund Kraftstoffmangel liegengeblieben war. Bei der Kontrolle war der 40-jährige Fahrzeugführer aus Großenkneten so betrunken, dass er keinen Alkotest durchführen konnte. Zudem besteht der Verdacht, dass er nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und leitete ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell