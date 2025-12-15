Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Nach der Einnahme von Medikamenten fahruntüchtig +++ Kontrolle in Sage

Delmenhorst (ots)

Aufgrund einer auffälligen Fahrweise ist am Sonntag, 14. Dezember 2025, gegen 20:00 Uhr, ein Autofahrer in Sage kontrolliert worden. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Ein Zeuge war auf der Sager Straße in Richtung Ahlhorn unterwegs war und wurde zwischen der Hegeler-Wald-Straße und der Ortschaft Sage auf einen in Schlangenlinien fahrenden Kleinwagen aufmerksam. In mindestens einem Fall wurde der Gegenverkehr sogar zum Abbremsen gezwungen. Kurz hinter der Ortschaft Sage wurde die Fahrt in Höhe einer Kriegsgräberstätte unterbrochen. Eine Streife der zwischenzeitlich verständigten Polizei fand den Fahrer des Kleinwagens schlafend am Lenkrad vor. Der 24-jährige Mann aus Dinklage war nicht alkoholisiert, machte aber einen benommenen und abwesenden Eindruck. Er räumte ein, vor Fahrtantritt Medikamente eingenommen zu haben. Weil der Verdacht bestand, dass der 24-Jährige durch die Einnahme der Medikamente nicht zum sicheren Führen seines Fahrzeugs in der Lage war, wurde ein Verfahre wegen einer möglichen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Ihm musste eine Blutprobe entnommen werden, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Wer die Fahrweise des 24-Jährigen beobachtet hat oder dem Kleinwagen ausweichen musste, wird gebeten, sich unter 04435/9316-115 mit der Autobahnpolizei Ahlhorn in Verbindung zu setzen.

