Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Berne-Motzen

Delmenhorst (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Berne-Motzen sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein 37-jähriger Mann aus Bremen war am Montag, 15. Dezember 2025, gegen 08:40 Uhr, mit einem BMW auf der Motzener Straße in Richtung B212 unterwegs. Kurz vor dem Ortsausgang musste er stark bremsen und ausweichen, um ein Auffahren auf einen vorausfahrenden und abrupt bremsenden Opel zu verhindern. In der Folge kam er nach links von der Fahrbahn ab und erst hinter der Schutzplanke in einem Graben zum Stillstand. Am BMW entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 8.000 Euro, der 37-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum silbernen Opel Astra geben können. Nach dem Unfall wurde der Pkw in der Straße "Am Kanal" gewendet, um in die Deichstraße einbiegen, die Fahrt in Richtung Lemwerder fortsetzen und sich so vom Unfallort entfernen zu können.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

