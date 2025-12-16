PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Kind bei Unfall verletzt +++ Verursacherin entfernt sich vom Unfallort

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst wurde am Montag, 15. Dezember 2025, gegen 16:00 Uhr, ein elfjähriger Junge leicht verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Zur Unfallzeit verließ eine bislang unbekannte Frau den Kreisverkehr in der Nordenhamer Straße mit einem silbernen/hellgrauen Kleinwagen in Richtung Stedinger Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Elfjährigen aus Delmenhorst, der die Fahrbahn mit einem Fahrrad auf dem Fußgängerüberweg überquerte. Der Junge kam zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Die Frau stoppte kurz und rief dem Jungen etwas zu, setzte die Fahrt mit dem Kleinwagen dann aber fort.

Wer Angaben zum Unfall, dem Kleinwagen oder der Fahrerin machen kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

