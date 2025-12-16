Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zeugen nach Kabeldiebstahl in Ganderkesee gesucht

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Dienstag, 16. Dezember 2025, durch den Diebstahl von Kabeln vom Gelände eines Technikunternehmens in Ganderkesee entstanden. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von 00:30 bis 01:00 Uhr haben Unbekannte den Zaun zum Gelände des Unternehmens in der Straße "Zur Straßenmeisterei" beschädigt und so betreten können. Hier entwendeten sie fünf sperrige Kabeltrommeln, auf denen jeweils mehrere hundert Meter Kabel aufgerollt waren. Für den Abtransport des Diebesguts wird ein größeres Fahrzeug erforderlich gewesen sein, das wahrscheinlich auf der Rückseite des Unternehmens beladen worden ist. Der entstandene Schaden wurde vom Unternehmen auf etwa 6.000 Euro beziffert.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts gesehen hat und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

