Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Sandkrug

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Sandkrug ist am Mittwoch, 17. Dezember 2025, gegen 06:15 Uhr, hoher Sachschaden entstanden. Personen wurden nicht verletzt.

Zur Unfallzeit war eine 49-jährige Frau aus Hatten mit einem Ford auf der Bümmersteder Straße unterwegs. Zwischen dem Wirtschaftspark Sandkrug und der Autobahn 29 wollte sie einen 60-jährigen Wildeshauser überholen, der in diesem Moment mit dem Lkw eines Abfallentsorgungsbetriebs nach links abbiegen wollte.

Nach dem Zusammenstoß war der Ford der Frau nicht mehr fahrbereit. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 21.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

