Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Stark alkoholisierter Autofahrer schläft in Nordenham am Lenkrad ein

Delmenhorst (ots)

Ein stark alkoholisierter Autofahrer ist am Dienstag, 16. Dezember 2025, gegen 15:00 Uhr, in Nordenham am Lenkrad eingeschlafen und hat beinahe Unfälle verursacht.

Der 44-jährige Nordenhamer befuhr mit seinem Audi zunächst die Viktoriastraße in Richtung Weser und bog von dieser nach rechts in die Walther-Rathenau-Straße ab. Die Fahrt setzte er mit niedriger Geschwindigkeit in Richtung Bahnhofstraße fort, hielt mehrfach ohne erkennbaren Grund an und blieb endgültig in Höhe des Rathausturms stehen. Hier sackte der Mann auf dem Fahrersitz zusammen, sein Audi rollte langsam nach links in den Gegenverkehr und kam erst auf dem Gehweg zum Stillstand. Zeugen, die einen Notfall befürchteten und schon vorher die Polizei verständigt hatten, eilten zum Audi. Sie und die Polizei trafen auf den stark alkoholisierten und lallenden 44-Jährigen. Er war nicht zur Durchführung eines Atemalkoholtests in der Lage, leistete in der Folge noch Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten.

Gegen den Nordenhamer wird wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg beschlagnahmte die Polizei den Führerschein des 44-Jährigen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell