Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Rauchentwicklung aus Mehrfamilienhaus

Sinzig (ots)

Derzeit kommt es in der Barbarossastraße in Sinzig aufgrund einer gemeldeten Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Die Barbarossastraße ist daher aktuell komplett gesperrt. Wir bitten derzeit von Presseanfragen abzusehen. Es wird zu gegebener Zeit nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
PI Remagen
Mies, PHK

Telefon: 02642-93820

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

