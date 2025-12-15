POL-PDMY: Rauchentwicklung aus Mehrfamilienhaus

Mayen, Alte Hohl (ots) - In der Nacht von Samstag, 13.12.2025, auf Sonntag, 14.12.2025, wurde in der Alte Hohl in Mayen, ein, auf Höhe der Hausnummer 11 geparkter, weißer Opel Astra am linken Außenspiegel beschädigt. Vermutlich streifte ein vorbeifahrendes Fahrzeug den geparkten PKW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise zum ...

