POL-PDMY: Rauchentwicklung aus Mehrfamilienhaus
Sinzig (ots)
Derzeit kommt es in der Barbarossastraße in Sinzig aufgrund einer gemeldeten Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Die Barbarossastraße ist daher aktuell komplett gesperrt. Wir bitten derzeit von Presseanfragen abzusehen. Es wird zu gegebener Zeit nachberichtet.
