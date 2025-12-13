PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Aufgebrochene/ beschädigte Fahrzeuge in Mayen-Alzheim - Zeugenaufruf

Mayen-Alzheim (ots)

In der Zeit von Freitag, 12.12.2025, 18.00 Uhr, bis Samstag, 13.12.2025, 11.00 Uhr, wurden in der Ortslage Mayen-Alzheim insgesamt drei Fahrzeuge durch bislang unbekannte Täter beschädigt. An allen Fahrzeugen wurden jeweils die Seitenscheiben eingeschlagen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde in keinem Fall etwas aus den jeweiligen Fahrzeuginnenräumen entwendet. An den Tatörtlichkeiten konnten Spuren gesichert werden, die Tätern zuzuordnen sind. Die Polizei Mayen hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Mayen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen
Rosengasse 2
56727 Mayen
Kaster, PHK

Telefon: 02651-801-0
E-Mail: pimayen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

