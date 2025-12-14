POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - geparkter PKW beschädigt

Kottenheim (ots) - Am Samstagmorgen, 13.12.2025, gegen 01.00 Uhr, kam es zu einem PKW-Diebstahl, Alfa-Romeo Stelvio, Farbe: weiß, welcher zum Verkauf, ohne angebrachte Kennzeichen, auf dem Gelände eines KFZ-Händlers in Kottenheim abgestellt war. Der PKW hat einen Wert von ca. 38.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des PKW machen ...

mehr