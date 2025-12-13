PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl eines Alfa Romeo - Zeugen gesucht

Kottenheim (ots)

Am Samstagmorgen, 13.12.2025, gegen 01.00 Uhr, kam es zu einem PKW-Diebstahl, Alfa-Romeo Stelvio, Farbe: weiß, welcher zum Verkauf, ohne angebrachte Kennzeichen, auf dem Gelände eines KFZ-Händlers in Kottenheim abgestellt war. Der PKW hat einen Wert von ca. 38.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des PKW machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Mayen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen
Rosengasse 2
56727 Mayen
Kaster, PHK

Telefon: 02651-801-0
E-Mail: pimayen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

