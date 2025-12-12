PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Aktion: "Helfende Hände schlägt man nicht"! Weihnachtsbaumschmückaktion bei der Polizei Cochem - einmal anders

POL-PDMY: Aktion: "Helfende Hände schlägt man nicht"! Weihnachtsbaumschmückaktion bei der Polizei Cochem - einmal anders
Cochem (ots)

Dieses Jahr wurde der Weihnachtsbaum der Polizei Cochem von Kindern der Bambini-Feuerwehr, des Jugend-Rotkreuz und des THW Jugend Cochem mit der Aktion: "Helfende Hände schlägt man nicht!", geschmückt.

In den Gruppenstunden der Organisationen wurde in den vergangenen Wochen fleißig gebastelt.

Bianca Schuhmacher von der Polizei Cochem begrüßte alle und bedankte sich bei den jungen Mitgliedern der Feuerwehr, des Jugend-DRK und des Jugend-THW, dass sie Zeit aufbringen, um anderen Leuten in ihrer Freizeit zu helfen.

Auch sie merken in ihren Organisationen, dass der Respekt aus der Bevölkerung nicht immer vorhanden ist.

Sie bitten mit dieser Aktion um mehr Respekt gegenüber der "Blaulicht-Familie".

Die Organisatorinnen der Aktion haben beschlossen diese zu wiederholen und im nächsten Jahr den Weihnachtsbaum der Feuerwehr, des DRK oder des THW zu schmücken. Die Zusage der Jugendgruppen für deren Unterstützung haben sie bereits eingeholt.

Der Weihnachtsbaum kann von jedermann im Foyer der Polizei Cochem bestaunt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Cochem
R. Hausmann, EPHK

Telefon: 02671- 9840

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

