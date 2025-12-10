PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Personenschaden (Ergänzung zur Presseerstmeldung)

Sinzig (ots)

Pkw-Fahrerin befuhr die L86 von Königfeld kommend in Richtung Sinzig. An der Einmündung L 86 / L82 kam es zum Zusammenstoß mit einem von links kommendem Kradfahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der Kradfahrer schwer verletzt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in ein Krankenhaus geflogen. Die leicht verletzte Pkw-Fahrerin wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren Sinzig und Sinzig-Franken. Die Fahrbahn musste für die Versorgung der Verletzten und der Unfallaufnahme für die Dauer von ca. 60 Minuten vollgesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Remagen

Telefon: 02642/9382-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 12:16

    POL-PDMY: Verkehrsunfall - Presseerstmeldung

    Sinzig (ots) - Zurzeit befinden sich mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad im Einmündungsbereich der L82/L86. Ortskundige Personen werden gebeten die Örtlichkeit weiträumig zu umfahren. Zusätzlich wird gebeten von Presseanfragen abzusehen. Es wird unaufgefordert nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 09:33

    POL-PDMY: Mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt...

    Mendig (ots) - Am frühen Dienstagmorgen um 02:!3 Uhr wurde die Polizeiinspektion Mayen über einen Mülltonnenbrand in der Bahnstraße in Mendig informiert. Kurz nach dieser Meldung gingen bei der Polizei Mayen weitere Meldungen über Mülltonnenbrände in der Bahnstraße und der Freiherr-vom-Stein-Stein-Straße ein. Die Tonnen wurden durch die Brände komplett zerstört. Die Polizeiinspektion Mayen nimmt Hinweise zur ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 09:24

    POL-PDMY: Diebstahl aus Container...

    Pillig (ots) - Zwischen dem 03.12.25 und dem 08.12.25 wurde in Pillig in der Ritterstraße, Höhe Hausnummer 48, ein Container aufgebrochen und diverse Werkzeuge entwendet. Zu dem oder den Täter(n) liegen der Polizei keine Hinweise vor. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mayen unter der 02651/8010 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Mayen Lars Brummer, PHK Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren