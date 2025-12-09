POL-PDMY: Diebstahl aus Container...
Pillig (ots)
Zwischen dem 03.12.25 und dem 08.12.25 wurde in Pillig in der Ritterstraße, Höhe Hausnummer 48, ein Container aufgebrochen und diverse Werkzeuge entwendet. Zu dem oder den Täter(n) liegen der Polizei keine Hinweise vor. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mayen unter der 02651/8010 entgegen.
