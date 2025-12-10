Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall - Presseerstmeldung

Sinzig (ots)

Zurzeit befinden sich mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad im Einmündungsbereich der L82/L86.

Ortskundige Personen werden gebeten die Örtlichkeit weiträumig zu umfahren.

Zusätzlich wird gebeten von Presseanfragen abzusehen. Es wird unaufgefordert nachberichtet.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell