POL-PDMY: Verkehrsunfall - Presseerstmeldung
Sinzig (ots)
Zurzeit befinden sich mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad im Einmündungsbereich der L82/L86.
Ortskundige Personen werden gebeten die Örtlichkeit weiträumig zu umfahren.
Zusätzlich wird gebeten von Presseanfragen abzusehen. Es wird unaufgefordert nachberichtet.
