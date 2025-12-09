POL-PDMY: Sachbeschädigung an PKW
Polch (ots)
In der Nacht von Sonntag, 07.12.2025 auf Montag, 08.12.2025 wurde von einem bislang unbekannten Täter die Seitenscheibe eines geparkten PKW in der Gartenstraße in Polch beschädigt. Das Fahrzeug stand in Höhe der Hausnummer 1. Hinweise zur Tat und/oder Täter nimmt die Polizeiinspektion Mayen unter der 02651/8010 entgegen.
