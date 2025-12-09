PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt...

Mendig (ots)

Am frühen Dienstagmorgen um 02:!3 Uhr wurde die Polizeiinspektion Mayen über einen Mülltonnenbrand in der Bahnstraße in Mendig informiert. Kurz nach dieser Meldung gingen bei der Polizei Mayen weitere Meldungen über Mülltonnenbrände in der Bahnstraße und der Freiherr-vom-Stein-Stein-Straße ein. Die Tonnen wurden durch die Brände komplett zerstört. Die Polizeiinspektion Mayen nimmt Hinweise zur Tat unter der 02651/8010 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen
Lars Brummer, PHK

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 09:24

    POL-PDMY: Diebstahl aus Container...

    Pillig (ots) - Zwischen dem 03.12.25 und dem 08.12.25 wurde in Pillig in der Ritterstraße, Höhe Hausnummer 48, ein Container aufgebrochen und diverse Werkzeuge entwendet. Zu dem oder den Täter(n) liegen der Polizei keine Hinweise vor. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mayen unter der 02651/8010 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Mayen Lars Brummer, PHK Telefon: ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 09:12

    POL-PDMY: Sachbeschädigung an PKW

    Polch (ots) - In der Nacht von Sonntag, 07.12.2025 auf Montag, 08.12.2025 wurde von einem bislang unbekannten Täter die Seitenscheibe eines geparkten PKW in der Gartenstraße in Polch beschädigt. Das Fahrzeug stand in Höhe der Hausnummer 1. Hinweise zur Tat und/oder Täter nimmt die Polizeiinspektion Mayen unter der 02651/8010 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Mayen Lars Brummer, PHK Telefon: ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 09:22

    POL-PDMY: Verkehrsunfallfluchten - Zeugen gesucht

    Polizeiinspektion Mayen (ots) - 1.) Am 04.12.2025, befuhr eine 19-jährige Fahrzeugführerin aus der Region Trier, mit ihrem Pkw, Ford, C-Max, gegen 06:45 Uhr, die Röntgenstraße, aus Richtung Mayen-Alzheim kommend, in Fahrtrichtung Mayen. In einer Rechtskurve kam ihr ein Fahrzeug entgegen, welches sich nicht auf der rechten Fahrspur befand und sehr weit in die Fahrbahn der Fahrzeugführerin ragte. Es kam zu einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren