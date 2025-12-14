PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl aus PKW - Zeugen gesucht

Mendig, Laacher-See-Straße (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, 13.12.2025, 18.30 Uhr, bis Sonntag, 14.12.2025, 10.45 Uhr, kam es zu einem Diebstahl aus einem in der Laacher-See-Straße in Mendig geparkten silbernen PKW der Marke BMW. Nach den bisherigen Ermittlungen wurde durch bislang unbekannte Täter zunächst versucht eine Fahrzeugtür des PKW aufzuhebeln. Als dies offensichtlich scheiterte wurde eine Seitenscheibe des PKW zerstört und anschließend das fest verbaute Multimediasystem aus dem Innern des PKW entwendet. Die Tatörtlichkeit wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Mayen aufgenommen und Spuren gesichert. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizei in Mayen erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen
Rosengasse 2
56727 Mayen
Kaster, PHK

Telefon: 02651-801-0
E-Mail: pimayen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

