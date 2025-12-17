PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Unerlaubte Entsorgung von Abfall in Ovelgönne +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Mitarbeiter der Gemeinde Ovelgönne haben die Polizei verständigt, nachdem sie in Ovelgönne auf eine größere Menge Müll aufmerksam geworden sind.

Auf dem ehemaligen Torfplatz in der Barghorner Straße fanden sie unter anderem zwei weiße Waschbecken, eine graue Toilette, eine braune Zimmertür, ein dunkelgraues Ledersofa und diversen Hausmüll.

Wer Hinweise zu den Verursachern oder möglichen ehemaligen Eigentümer geben kann, wird gebeten, unter 04401/935-0 Kontakt mit der Polizei in Brake aufzunehmen.

