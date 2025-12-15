Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und fahrlässige Körperverletzung

Jever (ots)

Am Sonntag, 14.12.2025, kam es in den Abendstunden auf der Bundesstraße 210 im Bereich der Anschlussstellen Jever-Mitte und Jever-West zu zwei zusammenhängenden Verkehrsunfällen, an denen derselbe Fahrzeugführer beteiligt gewesen sein soll. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 57-jähriger Mann gegen 18:50 Uhr mit seinem Pkw zunächst eine Ausfahrt entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung und gelangte so auf die B210. Anschließend wechselte er auf den richtigen Fahrstreifen in Richtung Wittmund und fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Pkw auf. Die 19-jährige Fahrerin dieses Fahrzeugs blieb unverletzt, der Pkw war weiterhin fahrbereit. Der Verursacher entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle, nachdem er zuvor noch den angrenzenden Seitenbereich befahren und eine Schutzplanke touchiert hatte. Nur wenige Minuten später, gegen 18:53 Uhr, kam es im weiteren Verlauf der B210 zu einem erneuten Auffahrunfall, bei dem derselbe Fahrzeugführer auf einen weiteren Pkw auffuhr. In diesem Fall wurde die 25-jährige Fahrerin des Fahrzeugs leicht verletzt, ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit. Auch nach diesem Unfall entfernte sich der Verursacher vom Unfallort. Mehrere Zeugen meldeten die Vorfälle umgehend bei den Leitstellen. Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr wurden alarmiert. Ein Zeuge nahm zudem die Verfolgung des flüchtigen Fahrzeugs auf und hielt Kontakt zur Polizei. Der 57-jährige Fahrer konnte schließlich durch Einsatzkräfte angehalten werden. Der Mann wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Die leicht verletzte Unfallbeteiligte konnte nach rettungsdienstlicher Versorgung vor Ort entlassen werden. Gegen den 57-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen zu den Unfallursachen und den Gesamtumständen dauern an.

