Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Raub auf Geschädigten in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Samstag, 13.12.2025, gegen 20:15 Uhr, wurde ein Jugendlicher im Bereich der Parkanlage Brommygrün in Wilhelmshaven Opfer eines Raubdeliktes. Der Jugendliche befand sich gemeinsam mit einem Freund auf dem Hauptweg in Richtung Norden, als er plötzlich Schritte hinter sich wahrnahm. Während sein Begleiter flüchtete, wurde der 14-Jährige von einer unbekannten Person von hinten an der Schulter ergriffen. Der Täter hielt ein Messer in der Hand und forderte den Geschädigten mit Worten zur Herausgabe seiner Wertsachen auf.

Der Geschädigte übergab daraufhin sein schwarzes Lederportemonnaie, in dem sich 25 Euro Bargeld befanden. Eine zweite Person stand währenddessen neben dem Täter und hielt mutmaßlich Wache. Anschließend flüchteten beide Täter fußläufig über den Weg in Richtung Norden. Der Geschädigte rief um Hilfe und traf kurze Zeit später auf eine Gruppe Erwachsener, die ihm Unterstützung leistete. Der 14-Jährige wurde nicht körperlich verletzt, steht jedoch unter dem Eindruck des Geschehens.

Beschreibung der Täter

Haupttäter: - männlich - etwa 18-20 Jahre alt - ca. 180 cm groß - kräftige/athletische Statur (80-90 kg) - dunkel gekleidet - schwarze Sturmhaube - schwarze Nike-Handschuhe - führte ein Messer mit ca. 15 cm langer Klinge, Griff schwarz mit glitzernden Elementen ("Kristalle/Diamanten") Mittäter: - männlich - etwa 18-20 Jahre alt - ca. 170 cm groß - schlanke Statur - dunkel gekleidet - schwarze Sturmhaube Der Geschädigte konnte keine Angaben dazu machen, ob die Täter ihm bereits über eine längere Strecke gefolgt waren oder sich zuvor im Gebüsch verborgen hatten.

Wer Hinweise zu den beschriebenen Personen oder verdächtigen Beobachtungen im Bereich des Brommygrüns oder der Herbartstraße am Samstagabend geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 bei der Polizei Wilhelmshaven zu melden.

