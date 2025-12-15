PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Raub auf Geschädigten in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Samstag, 13.12.2025, gegen 20:15 Uhr, wurde ein Jugendlicher im Bereich der Parkanlage Brommygrün in Wilhelmshaven Opfer eines Raubdeliktes. Der Jugendliche befand sich gemeinsam mit einem Freund auf dem Hauptweg in Richtung Norden, als er plötzlich Schritte hinter sich wahrnahm. Während sein Begleiter flüchtete, wurde der 14-Jährige von einer unbekannten Person von hinten an der Schulter ergriffen. Der Täter hielt ein Messer in der Hand und forderte den Geschädigten mit Worten zur Herausgabe seiner Wertsachen auf.

Der Geschädigte übergab daraufhin sein schwarzes Lederportemonnaie, in dem sich 25 Euro Bargeld befanden. Eine zweite Person stand währenddessen neben dem Täter und hielt mutmaßlich Wache. Anschließend flüchteten beide Täter fußläufig über den Weg in Richtung Norden. Der Geschädigte rief um Hilfe und traf kurze Zeit später auf eine Gruppe Erwachsener, die ihm Unterstützung leistete. Der 14-Jährige wurde nicht körperlich verletzt, steht jedoch unter dem Eindruck des Geschehens.

Beschreibung der Täter

Haupttäter: - männlich - etwa 18-20 Jahre alt - ca. 180 cm groß - kräftige/athletische Statur (80-90 kg) - dunkel gekleidet - schwarze Sturmhaube - schwarze Nike-Handschuhe - führte ein Messer mit ca. 15 cm langer Klinge, Griff schwarz mit glitzernden Elementen ("Kristalle/Diamanten") Mittäter: - männlich - etwa 18-20 Jahre alt - ca. 170 cm groß - schlanke Statur - dunkel gekleidet - schwarze Sturmhaube Der Geschädigte konnte keine Angaben dazu machen, ob die Täter ihm bereits über eine längere Strecke gefolgt waren oder sich zuvor im Gebüsch verborgen hatten.

Wer Hinweise zu den beschriebenen Personen oder verdächtigen Beobachtungen im Bereich des Brommygrüns oder der Herbartstraße am Samstagabend geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 bei der Polizei Wilhelmshaven zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 07:52

    POL-WHV: Sachbeschädigung und Diebstahl mehrerer Feuerlöscher aus dem Bürgerhaus Schortens

    Schortens (ots) - Zwischen Freitag, dem 12.12.2025, 12:00 Uhr, und Sonntag, dem 14.12.2025, 12:19 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter unbefugt Zutritt zum leerstehenden Bürgerhaus in der Weserstraße in Schortens. Nach bisherigen Erkenntnissen entnahmen die Beschuldigten zunächst einen außen am Gebäude angebrachten Feuerlöscher aus der Halterung. ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 07:28

    POL-WHV: Die Polizei informiert zum Thema Feuerwerk und Pyrotechnik

    Varel/Jever/Wilhelmshaven (ots) - Feuerwerk und Pyrotechnik besitzen eine große Faszination, gehen jedoch stets mit einem erheblichen Gefahrenpotenzial einher. Unsachgemäßer Umgang kann zu Sachschäden, Bränden oder schweren Verletzungen führen. Die Polizei weist daher auf die geltenden gesetzlichen Bestimmungen sowie sicherheitsrelevante Hinweise beim Transport, ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 11:34

    POL-WHV: Pressemitteilung PI Wilhelmshaven 12.12.-14.12.2025

    Wilhelmshaven (ots) - Freitag, 12.12.2025 Fahren ohne Fahrerlaubnis Wilhelmshaven - In der Bismarckstraße wird ein 21-jähriger Autofahrer durch eine Funkstreife der Polizei angehalten und kontrolliert. Nach Versuchen, durch Falschangabe der Personalien, seine Identität zu verschleiern, stellt sich heraus, dass der 21-jährige Wilhelmshavener nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es werden Ermittlungen wegen Fahrens ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren