POL-WHV: Pressemitteilung PI Wilhelmshaven 12.12.-14.12.2025

Freitag, 12.12.2025

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Wilhelmshaven - In der Bismarckstraße wird ein 21-jähriger Autofahrer durch eine Funkstreife der Polizei angehalten und kontrolliert. Nach Versuchen, durch Falschangabe der Personalien, seine Identität zu verschleiern, stellt sich heraus, dass der 21-jährige Wilhelmshavener nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es werden Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und falscher Personalienangabe gegen den jungen Mann geführt.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Wilhelmshaven- Am Freitagabend wird ein Autofahrer in der Bismarckstraße durch die Polizei angehalten und überprüft. Während der Kontrolle werden betäubungsmittelbedingte Auffälligkeiten bei dem 41-jährigen Fahrzeugführer festgestellt. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigt den Verdacht. Dieser zeigt positiv auf THC an. Der Vareler wurde zwecks Blutentnahme der hiesigen Dienststelle zugeführt. Anschließend wurde der Mann unter der Maßgabe der Untersagung der Weiterfahrt nach Hause entlassen. Gegen ihn wurde Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss eingeleitet.

Fußgängerin bei Unfall verletzt

Wilhelmshaven- Am Freitagabend, gegen 18:10 Uhr, kommt es in der Marktstraße Kreuzung Mitscherlichstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Der 26-jährige Autofahrer aus Wilhelmshaven beabsichtigte von der Marktstraße kommend nach links in die Mitscherlichstraße abzubiegen. Hierbei bemerkte er die auf einem Fußgängerüberweg laufende 17-jährige Fußgängerin nicht oder zu spät. Durch den Anprall gegen den Pkw wurde die Fußgängerin leicht verletzt. Gegen den jungen Mann wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Fahren unter Alkoholeinfluss (0,5 Promille-Grenze)

Wilhelmshaven - Am Samstagabend überprüft eine Wilhelmshavener Polizeistreife einen 55-jährigen Autofahrer in der Gökerstraße. Aufgrund festgestellter Alkoholbeeinflussung wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,74 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Mann wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss eingeleitet.

Einbruch in Kiosk

Wilhelmshaven - Am Samstagmorgen um 05.10 Uhr erhält die Wilhelmshavener Polizei Mitteilung zu einem festgestellten Einbruch in einen Kiosk in der Bremer Straße in Wilhelmshaven. Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum ab 04.05 Uhr bis 05.10 Uhr gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum des Kiosks. Anschließend wurde eine größere Menge an Tabakwaren und Bargeld erbeutet. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 04421-9420.

Brandgeschehen

Wilhelmshaven - Am Samstagmorgen, gegen 07.00 Uhr, wird der Wilhelmshavener Polizei ein Brand in einem bewohnten Mehrfamilienhaus in der Marktstraße in Wilhelmshaven gemeldet. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte festgestellt werden, dass abgelagerter Unrat in einem Kellerraum aus bislang nicht bekannter Ursache in Brand geraten ist. Der Brand wurde durch die Feuerwehr abgelöscht. Es kam zur Verrußung des Kellerraums. Bei dem Brand ist niemand verletzt worden. Die Ermittlungen zu einer schweren Brandstiftung dauern an. Hinweise zum Tatgeschehen unter der Rufnummer 04421-9420 an die Polizei Wilhelmshaven.

Sachbeschädigungen an Pkw im Stadtgebiet

Wilhelmshaven- Am Wochenende stellten mehrere Fahrzeugbesitzer im Stadtgebiet fest, dass ihre Fahrzeuge auf unterschiedliche Art beschädigt worden sind. In fünf Fällen wurden einer, drei oder alle vier Reifen der Fahrzeuge durch Einstiche zerstört. Bei einem weiteren Fall wurde die Beifahrerseite des Fahrzeuges zerkratzt, der Spiegel beifahrerseitig beschädigt und die Beifahrertür mit einem Schlagwerkzeug an mehreren Stellen eingedellt. Die Taten wurden überwiegend in den Stadtteilen Bant und der Innenstadt verübt. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Daher werden Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, gebeten, sich unter der Rufnummer 04421/942-0 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

Durch Sichtbehinderung gegen Laterne gefahren - leicht verletzt

Wilhelmshaven - Am frühen Samstagabend um 17.40 Uhr befuhr eine 80-jährige Autofahrerin mit ihrem Pkw die Bismarckstraße stadteinwärts. In Höhe der Werfstraße kam die 80-jährige Wilhelmshavenerin aufgrund Sichtbehinderung durch die beschlagene Windschutzscheibe mit ihrem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Laternenmast. Die Frau musste dem Klinikum Wilhelmshaven leichtverletzt zugeführt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von mindestens 10.000 Euro.

Kundgebungsgeschehen in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven- Am Samstagnachmittag in der Zeit von 13.45 Uhr - 16.00 Uhr fand eine angemeldete Demonstration im Innenstadtbereich Wilhelmshavens statt. In Form einer sich fortbewegenden Versammlung wurde die Demonstration unter dem Motto "Demonstration gegen soziale Ungerechtigkeit" friedlich und störungsfrei unter Teilnahme von etwa 40 Personen durchgeführt.

Fahren unter Alkoholbeeinflussung und anschließender Unfallflucht

Wilhelmshaven - In der Nacht zu Sonntag, um kurz nach Mitternacht, wird der Polizei ein Verkehrsunfall in der Gökerstraße mitgeteilt. Der Unfallfahrer soll sich von der Unfallstelle entfernt haben. Im Rahmen der Fahndung nach dem Verursacherfahrzeug kann dieses durch eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Wilhelmshaven angetroffen und angehalten werden. Bei der Kontrolle stellt sich heraus, dass der 46-jährige Fahrzeugführer deutlich unter Alkoholeinfluss steht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,99 Promille. Zuvor hat der 46-jährige Wilhelmshavener beim Einparken zwei Fahrzeuge beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann werden nun Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort geführt.

