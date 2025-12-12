Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Einbruch in Gaststätte
Wilhelmshaven (ots)
Im Zeitraum vom 05.12.2025, gegen 14:00 Uhr, bis zum 09.12.2025, um 12:00 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft über eine rückwärtige Tür gewaltsam Zutritt zu einer gegenwärtig geschlossenen Diskothek in der Bahnhofstraße in Wilhelmshaven.
Die Täterschaft entwendete hierbei Spirituosen und Inventar aus der Lokalität.
Die Polizei bittet etwaige Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der Rufnummer 04421/942-0 zu melden.
