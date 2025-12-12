Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines E-Scooters

Wilhelmshaven (ots)

Am 11.12.2025 ist es in der Grenzstraße, im Bereich zwischen der Rüstringer Straße und Bremer Straße, zum Diebstahl eines Elektrokleinstfahrzeugs (E-Scooter) gekommen. Der Geschädigte stellte hierbei seinen E-Scooter gegen 11:20 Uhr vor einem Gebäude ab und entfernte sich. Als dieser gegen 11:40 Uhr wieder zurückkehrte, bemerkte er die Entwendung seines abgestellten E-Scooters.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Diebstahl machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 / 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell