Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines E-Scooters

Wilhelmshaven (ots)

Am 11.12.2025 ist es in der Grenzstraße, im Bereich zwischen der Rüstringer Straße und Bremer Straße, zum Diebstahl eines Elektrokleinstfahrzeugs (E-Scooter) gekommen. Der Geschädigte stellte hierbei seinen E-Scooter gegen 11:20 Uhr vor einem Gebäude ab und entfernte sich. Als dieser gegen 11:40 Uhr wieder zurückkehrte, bemerkte er die Entwendung seines abgestellten E-Scooters.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Diebstahl machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 / 942-0 in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

