Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Diebstahl eines E-Scooters
Wilhelmshaven (ots)
Am 11.12.2025 ist es in der Grenzstraße, im Bereich zwischen der Rüstringer Straße und Bremer Straße, zum Diebstahl eines Elektrokleinstfahrzeugs (E-Scooter) gekommen. Der Geschädigte stellte hierbei seinen E-Scooter gegen 11:20 Uhr vor einem Gebäude ab und entfernte sich. Als dieser gegen 11:40 Uhr wieder zurückkehrte, bemerkte er die Entwendung seines abgestellten E-Scooters.
Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Diebstahl machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 / 942-0 in Verbindung zu setzen.
