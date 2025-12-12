PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Am 08.12.2025, zwischen 15:35 Uhr und 15:45 Uhr, kam es in der Peterstraße im Einmündungsbereich zur Pommerschen Straße zu einem Verkehrsunfall. An der Verkehrsunfallörtlichkeit wurde durch den unbekannten Unfallverursacher, beim Verlassen einer Grundstücksausfahrt, die Vorfahrt eines bevorrechtigten E-Scooter-Fahrers missachtet, sodass es zu einem Zusammenstoß kam.

Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers handele es sich um einen blauen PKW der Marke Opel. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verkehrsunfallgeschehen oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

