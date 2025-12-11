PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Wechselseitige Auseinandersetzung nach verkehrsrechtlichen Streitigkeiten in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, 10.12.2025, gegen 17:26 Uhr kam es auf dem Gehweg der Bismarckstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Beteiligten.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit zwischen einem Fußgänger und einem Fahrradfahrer aufgrund einer verkehrsrechtlichen Situation. In der Folge kam es wechselseitig zu Bedrohungen, Beleidigungen sowie körperlichen Übergriffen.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen beide Parteien eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 09:00

    POL-WHV: Ladendiebstahl mit anschließender Körperverletzung

    Wilhelmshaven (ots) - Am Mittwoch, 10.12.2025, gegen 13:00 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Rüderstraße in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl mit anschließender Körperverletzung gegen das Verkaufspersonal. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete ein 24-jähriger Mann Waren aus dem Markt und wurde durch den Ladendetektiv gestellt. Nachdem das Marktprotokoll aufgenommen worden war, sollte der Beschuldigte den ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 23:52

    POL-WHV: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrzeugführer in Varel

    Varel (ots) - Am Mittwoch, den 10.12.2025, gegen 20:30 Uhr, kam es in der Bürgermeister-Heidenreich-Straße in Varel zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Fahrzeugführer befuhr die Bundesstraße 437 in Richtung Bockhorn, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug überfuhr ein höheres Beet und kippte ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 23:42

    POL-WHV: Fahndung nach vermisster Frau - Person angetroffen

    Wilhelmshaven (ots) - Am Mittwochabend, 10.12.2025, erhielt die Polizei gegen 20:40 Uhr Hinweise auf eine mögliche Notlage einer Frau aus Wilhelmshaven, deren Aufenthaltsort zunächst unbekannt war. Aufgrund der Gesamtumstände musste von einer akuten Gefährdungslage ausgegangen werden. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen erstreckten sich auf den gesamten Stadtbereich. Zur Unterstützung der Suche wurde auch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren