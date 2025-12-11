Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Wechselseitige Auseinandersetzung nach verkehrsrechtlichen Streitigkeiten in Wilhelmshaven
Wilhelmshaven (ots)
Am Mittwoch, 10.12.2025, gegen 17:26 Uhr kam es auf dem Gehweg der Bismarckstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Beteiligten.
Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit zwischen einem Fußgänger und einem Fahrradfahrer aufgrund einer verkehrsrechtlichen Situation. In der Folge kam es wechselseitig zu Bedrohungen, Beleidigungen sowie körperlichen Übergriffen.
Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen beide Parteien eingeleitet.
