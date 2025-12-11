Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Ladendiebstahl mit anschließender Körperverletzung
Wilhelmshaven (ots)
Am Mittwoch, 10.12.2025, gegen 13:00 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Rüderstraße in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl mit anschließender Körperverletzung gegen das Verkaufspersonal. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete ein 24-jähriger Mann Waren aus dem Markt und wurde durch den Ladendetektiv gestellt. Nachdem das Marktprotokoll aufgenommen worden war, sollte der Beschuldigte den Supermarkt verlassen. Der Mann verweigerte jedoch das Verlassen der Örtlichkeit und versuchte, den Ladendetektiv körperlich anzugreifen. Dabei soll er unter anderem dessen Finger umgedreht haben. Zudem beleidigte der Beschuldigte den Mitarbeiter fortlaufend. Gegen den Mann wurden Strafverfahren unter anderem wegen Diebstahls, Körperverletzung, sowie Beleidigung eingeleitet.
