Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahndung nach vermisster Frau - Person angetroffen

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochabend, 10.12.2025, erhielt die Polizei gegen 20:40 Uhr Hinweise auf eine mögliche Notlage einer Frau aus Wilhelmshaven, deren Aufenthaltsort zunächst unbekannt war. Aufgrund der Gesamtumstände musste von einer akuten Gefährdungslage ausgegangen werden.

Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen erstreckten sich auf den gesamten Stadtbereich. Zur Unterstützung der Suche wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Gegen 22:45 Uhr konnte die gesuchte Frau schließlich im Stadtteil Neuende durch Einsatzkräfte angetroffen werden.

