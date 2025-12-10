PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Freitag, den 07.11.2025, kam es in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr in der Kieler Straße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein schwarzer Audi A5 vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug im Heckbereich linksseitig beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder seine Pflichtangaben zu hinterlassen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

