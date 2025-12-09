Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei Varel bittet die Bevölkerung um Mithilfe

Varel (ots)

Am frühen Montagabend, 08.12.2025, kam es gegen 18:00Uhr, im Bereich des verlängerten Waldwegs an der Windallee in Varel zu einem Vorfall zwischen einem Heranwachsenden und einer Jugendlichen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war das Mädchen mit einem Heranwachsenden verabredet. In der Folge des Treffens kam es zu einem körperlichen Übergriff, wozu die Polizei zur weiteren Aufklärung die Bevölkerung um Mithilfe bittet.

Insbesondere sollen drei Frauen mit ihren Hunden in der Zeit des Treffens, den verlängerten Waldweg an der Windallee vorbeigelaufen sein. Diese Frauen und weitere Zeugen werden dringend gebeten, sich bei der Polizei Varel unter der Telefonnummer 04451-923-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell