Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Diebstahl einer Geldbörse aus Einkaufskorb in Varel
Varel (ots)
Am Freitag, 05.12.2025, gegen 11:30 Uhr, kam es in Varel zu einem Diebstahl einer Geldbörse nach einem Einkauf in einem Lebensmittelmarkt in der Wiefelsteder Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen beendete die Geschädigte ihren Einkauf und verstaute die Waren in einem im Fahrzeug abgestellten Einkaufskorb, in dem sich an der Seite auch ihre Geldbörse befand. Anschließend begab sie sich nach Hause. Dort stellte sie fest, dass die Geldbörse fehlte.
In der roten Geldbörse befanden sich neben persönlichen Dokumenten und Bankkarten auch Bargeld.
Die Polizei Varel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Wiefelsteder Straße gemacht haben, sich unter der Rufnummer 04451 923-0 zu melden.
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell