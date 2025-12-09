PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Diebstahl einer Geldbörse aus Einkaufskorb in Varel

Varel (ots)

Am Freitag, 05.12.2025, gegen 11:30 Uhr, kam es in Varel zu einem Diebstahl einer Geldbörse nach einem Einkauf in einem Lebensmittelmarkt in der Wiefelsteder Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen beendete die Geschädigte ihren Einkauf und verstaute die Waren in einem im Fahrzeug abgestellten Einkaufskorb, in dem sich an der Seite auch ihre Geldbörse befand. Anschließend begab sie sich nach Hause. Dort stellte sie fest, dass die Geldbörse fehlte.

In der roten Geldbörse befanden sich neben persönlichen Dokumenten und Bankkarten auch Bargeld.

Die Polizei Varel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Wiefelsteder Straße gemacht haben, sich unter der Rufnummer 04451 923-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

