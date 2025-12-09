Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Raub in am Altpapiercontainer
Wilhelmshaven (ots)
Am Freitag, 05.12.2025, gegen 23:45 Uhr, wurde eine Frau auf der Straße "Banter Markt" in Wilhelmshaven Opfer eines Raubdelikts.
Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Geschädigte nach dem Entsorgen von Altpapier auf der Straße von vier bislang unbekannten Tatverdächtigen mutmaßlich mit einer Flüssigkeit ins Gesicht gesprüht. Zudem erhielt sie mindestens einen Schlag ins Gesicht. Im weiteren Verlauf wurde ein Schlüssel entwendet, der zu einem Mülltonnenverschlag gehört. Wertgegenstände führte die Geschädigte nicht mit sich.
Die Polizei Wilhelmshaven hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Beobachtungen geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 zu melden.
