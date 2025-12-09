PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Raub in am Altpapiercontainer

Wilhelmshaven (ots)

Am Freitag, 05.12.2025, gegen 23:45 Uhr, wurde eine Frau auf der Straße "Banter Markt" in Wilhelmshaven Opfer eines Raubdelikts.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Geschädigte nach dem Entsorgen von Altpapier auf der Straße von vier bislang unbekannten Tatverdächtigen mutmaßlich mit einer Flüssigkeit ins Gesicht gesprüht. Zudem erhielt sie mindestens einen Schlag ins Gesicht. Im weiteren Verlauf wurde ein Schlüssel entwendet, der zu einem Mülltonnenverschlag gehört. Wertgegenstände führte die Geschädigte nicht mit sich.

Die Polizei Wilhelmshaven hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Beobachtungen geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

