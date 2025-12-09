PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis in Schortens

Schortens (ots)

Am Montag, 08.12.2025, gegen 14:39 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Oldenburger Straße in Schortens einen 33-jährigen Pkw-Fahrer aufgrund seiner auffälligen Fahrweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen stellten die Einsatzkräfte bei dem Mann deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille. Der Fahrzeugführer wurde zur Dienststelle verbracht, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Darüber hinaus wurde gegen den Fahrzeughalter ein weiteres Strafverfahren eingeleitet, da dieser die Nutzung seines Fahrzeugs durch den nicht fahrberechtigten Fahrer geduldet hatte. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Fahrzeughalter vor der Überlassung ihres Fahrzeugs sicherstellen müssen, dass die jeweilige Person sowohl fahrtauglich als auch im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Anderenfalls drohen ebenfalls strafrechtliche Konsequenzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

