Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Jever (ots)

Am Montag, den 8. Dezember 2025, in der Zeit zwischen 11:40 Uhr und 12:30 Uhr, kam es in der Sophienstraße in Jever zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte die Geschädigte ihren Pkw, einen VW Golf Plus mit FRI-Kennzeichen, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Als sie etwa 50 Minuten später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass der linke Außenspiegel touchiert und zerstört worden war. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Telefonnummer 04461 74490 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

