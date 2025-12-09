Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Diebstahl aus Fahrradkorb in Wilhelmshaven-Heppens
Wilhelmshaven (ots)
Am Montag, 08.12.2025, gegen 14:22 Uhr, kam es in der Ulmenstraße im Bereich zwischen Gökerstraße und Bülowstraße in Wilhelmshaven zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete ein bislang unbekannter Täter während der Vorbeifahrt den ungesicherten Rucksack einer 53-jährigen Geschädigten aus dem Fahrradkorb. Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung.
Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.
