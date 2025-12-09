PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter Ladendiebstahl in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, 08.12.2025, gegen 08:02 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt in der Friedrich-Paffrath-Straße im Wilhelmshavener Stadtteil Neuende zu einem versuchten Ladendiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen steckte eine 12-jährige Tatverdächtige insgesamt sieben Dosen eines Energydrinks in ihren Rucksack und beabsichtigte, den Kassenbereich ohne Bezahlung zu passieren. Die Handlung wurde durch einen Mitarbeiter des Marktes beobachtet und unterbunden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 21:13

    POL-WHV: Schlussmeldung zum Vermisstenfall in Schortens

    Schortens (ots) - Am 07.12.2025, gegen 11:00Uhr, wurde auf einer Grünfläche in Schortens ein verstorbener Mensch aufgefunden. Die hinzugezogenen Einsatzkräfte konnten den Verstorbenen als den seit dem 28.11.2025 vermissten identifizieren. Wir berichteten unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/6171041 Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang darum, persönliche Daten des Verstorbenen, insbesondere Namen ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 12:16

    POL-WHV: Körperliche Auseinandersetzung am Bahnhofsvorplatz

    Schortens (ots) - Am 07.12.2025 gegen 16:20 Uhr kam es auf dem Bahnhofsvorplatz in der Alten Ladestraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 16-jährigen Opfer und einem 15-jährigen Beschuldigten. Der Beschuldigte packte das Opfer am Kragen, brachte es zu Boden und versetzte ihm zwei Faustschläge in den Unterbauch, wodurch dem Opfer zunächst die ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 12:15

    POL-WHV: Körperliche Auseinandersetzung und Diebstahl

    Schortens (ots) - Am 07.12.2025, gegen 15:40 Uhr, kam es in der Schooster Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 38-jährigen und einem 30-jährigen. Nach zunächst verbalen Streitigkeiten kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Im Verlauf des Geschehens fiel dem 30-jährigen sein Portemonnaie aus der Tasche, welches der 38-jährige an sich nahm und entwendete. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren