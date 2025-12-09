Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Versuchter Ladendiebstahl in Wilhelmshaven
Wilhelmshaven (ots)
Am Montag, 08.12.2025, gegen 08:02 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt in der Friedrich-Paffrath-Straße im Wilhelmshavener Stadtteil Neuende zu einem versuchten Ladendiebstahl.
Nach bisherigen Erkenntnissen steckte eine 12-jährige Tatverdächtige insgesamt sieben Dosen eines Energydrinks in ihren Rucksack und beabsichtigte, den Kassenbereich ohne Bezahlung zu passieren. Die Handlung wurde durch einen Mitarbeiter des Marktes beobachtet und unterbunden.
