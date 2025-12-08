Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperliche Auseinandersetzung am Bahnhofsvorplatz

Schortens (ots)

Am 07.12.2025 gegen 16:20 Uhr kam es auf dem Bahnhofsvorplatz in der Alten Ladestraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 16-jährigen Opfer und einem 15-jährigen Beschuldigten. Der Beschuldigte packte das Opfer am Kragen, brachte es zu Boden und versetzte ihm zwei Faustschläge in den Unterbauch, wodurch dem Opfer zunächst die Luft wegblieb. Daraufhin schlug das Opfer dem Beschuldigten mit dem Ellbogen gegen den Kiefer und beleidigte ihn. Vorausgegangene Streitigkeiten dürften den Vorfall ausgelöst haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell