Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brandstiftung an geparktem Pkw

Varel (ots)

Am 08.12.2025, gegen 02:24 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Beschuldigter auf dem Parkplatz am Kaffeehauskreisel in der Oldenburger Straße die Beifahrerscheibe eines dort abgestellten Pkw ein und setzte das Fahrzeug anschließend auf bislang unbekannte Weise in Brand. Der Pkw brannte vollständig aus und wurde im Anschluss beschlagnahmt. Durch die Hitzeentwicklung wurde zudem ein unmittelbar daneben geparkter weiterer Pkw beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

