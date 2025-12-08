Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Versuchter Aufbruch eines Imbisswagens
Wilhelmshaven (ots)
Im Zeitraum vom 08.12.2025, 01:25 Uhr bis 01:31 Uhr, beobachtete eine Zeugin im Bereich der Bremer Straße/Ecke Schillerstraße eine unbekannte männliche Person, die mit einer Eisenstange zielgerichtet auf einen dort abgestellten Imbisswagen einwirkte. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein Schloss des Imbisswagens beschädigt und auf ein weiteres Schloss eingewirkt worden war. Ein Eindringen in den Imbisswagen fand nicht statt.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.
