Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Diebstahl eines Dachgepäckträgers samt Fahrrad - Polizei sucht Zeugen
Wilhelmshaven (ots)
Am Sonntag, 07.12.2025, wurde zwischen 11:00 Uhr und 16:30 Uhr, auf dem Parkplatz des "Nautimo" im Rüstringer Stadtpark in der Friedenstraße, ein Dachgepäckträger samt Herrenfahrrad von einem Pkw entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.
