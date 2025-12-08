PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines Dachgepäckträgers samt Fahrrad - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntag, 07.12.2025, wurde zwischen 11:00 Uhr und 16:30 Uhr, auf dem Parkplatz des "Nautimo" im Rüstringer Stadtpark in der Friedenstraße, ein Dachgepäckträger samt Herrenfahrrad von einem Pkw entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 07.12.2025 – 13:18

    POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel für das Wochenende 5.-7.12.2025

    Varel (ots) - Taschendiebstahl Varel Am Freitagvormittag, in der Zeit von 11:15 bis 11:30 Uhr, kam es in einem Lebensmitteldiscounter an der Hafenstraße zum Diebstahl eines Portemonnaies, welches eine 66-jährige Kundin aus Zetel während ihres Einkaufes in der Jackentasche mitführte. Zu einem weiteren Diebstahl einer Geldbörse kam es am Freitagvormittag, gegen ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 11:55

    POL-WHV: Pressebericht der Polizei Jever für das Wochenende vom 05. - 07.12.25

    Jever (ots) - Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss festgestellt Am 06.12.2025, gegen 03:28 Uhr, kann eine Funkstreifenbesatzung der Polizei aus Jever einen Transporter mit auffälliger Fahrweise im Bereich des Kreisverkehrs Hauptstraße / Bahnhofstraße in Sande feststellen. Bei der im Anschluss stattfindenden Kontrolle räumt der 36jährige Fahrzeugführer aus den ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 10:51

    POL-WHV: Feuerwerkskörper in Papiercontainer entzündet

    Wilhelmshaven (ots) - Vier Jugendliche (3x16J. und 17J.) wurden am Samstagabend, gegen 22:00 Uhr, dabei beobachtet, wie sie in der Weidenstraße in WHV auf der dortigen Müllcontainersammelstelle einen Feuerwerkskörper in einen Altpapiercontainer hineinwarfen. Dieser explodierte, entfachte dabei allerdings kein Feuer. Die Feuerwehr wurde trotzdem gerufen, da leichter Rauch sichtbar war und die Gefahr von Glutnestern ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren