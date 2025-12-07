Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht der Polizei Jever für das Wochenende vom 05. - 07.12.25

Jever (ots)

Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss festgestellt Am 06.12.2025, gegen 03:28 Uhr, kann eine Funkstreifenbesatzung der Polizei aus Jever einen Transporter mit auffälliger Fahrweise im Bereich des Kreisverkehrs Hauptstraße / Bahnhofstraße in Sande feststellen. Bei der im Anschluss stattfindenden Kontrolle räumt der 36jährige Fahrzeugführer aus den Niederlanden ein, das Fahrzeug unter Einfluss von Kokain und Medikamenten geführt zu haben. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugführers und des Transporters werden zudem weitere Betäubungsmittel und verschreibungspflichtige, unerlaubt eingeführte Medikamente festgestellt. Den Fahrzeugführer erwarten mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln und Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und gegen das Arzneimittelgesetz. Mehrere körperliche Auseinandersetzungen in Sande Am 07.12.2025 kommt es zwischen 02:00 Uhr und 03:30 Uhr zu mehreren, körperlichen Auseinandersetzungen zwischen Feiernden an einer Lokalität am Ortsrand in Sande. Gegen 02:00 Uhr geraten zwei Männer (22 und 23 Jahre) zunächst verbal in Streit. Nachdem die Differenzen verbal nicht beigelegt werden konnten, schlägt der 22jährige Beschuldigte dem 23jährigen Opfer mehrfach ins Gesicht. Gegen 03:23 Uhr geraten zwei Personengruppen in Streit. Hierbei kommt es zu wechselseitigen Körperverletzungen zwischen zwei männlichen Tatbeteiligten (23 und 39 Jahre).

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell