Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht der Polizei Jever für das Wochenende vom 05. - 07.12.25

Jever (ots)

Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss festgestellt

Am 06.12.2025, gegen 03:28 Uhr, kann eine Funkstreifenbesatzung der 
Polizei aus Jever einen Transporter mit auffälliger Fahrweise im 
Bereich des Kreisverkehrs Hauptstraße / Bahnhofstraße in Sande 
feststellen. Bei der im Anschluss stattfindenden Kontrolle räumt der 
36jährige Fahrzeugführer aus den Niederlanden ein, das Fahrzeug unter
Einfluss von Kokain und Medikamenten geführt zu haben. 
Bei der Durchsuchung des Fahrzeugführers und des Transporters werden 
zudem weitere Betäubungsmittel und verschreibungspflichtige, 
unerlaubt eingeführte Medikamente festgestellt.
Den Fahrzeugführer erwarten mehrere Strafverfahren, unter anderem 
wegen des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln und Verstößen 
gegen das Betäubungsmittel- und gegen das Arzneimittelgesetz.


Mehrere körperliche Auseinandersetzungen in Sande

Am 07.12.2025 kommt es zwischen 02:00 Uhr und 03:30 Uhr zu mehreren, 
körperlichen Auseinandersetzungen zwischen Feiernden an einer 
Lokalität am Ortsrand in Sande. 
Gegen 02:00 Uhr geraten zwei Männer (22 und 23 Jahre) zunächst verbal
in Streit. Nachdem die Differenzen verbal nicht beigelegt werden 
konnten, schlägt der 22jährige Beschuldigte dem 23jährigen Opfer 
mehrfach ins Gesicht.
Gegen 03:23 Uhr geraten zwei Personengruppen in Streit. Hierbei kommt
es zu wechselseitigen Körperverletzungen zwischen zwei männlichen 
Tatbeteiligten (23 und 39 Jahre).

