Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Feuerwerkskörper in Papiercontainer entzündet

Wilhelmshaven (ots)

Vier Jugendliche (3x16J. und 17J.) wurden am Samstagabend, gegen 22:00 Uhr, dabei beobachtet, wie sie in der Weidenstraße in WHV auf der dortigen Müllcontainersammelstelle einen Feuerwerkskörper in einen Altpapiercontainer hineinwarfen. Dieser explodierte, entfachte dabei allerdings kein Feuer. Die Feuerwehr wurde trotzdem gerufen, da leichter Rauch sichtbar war und die Gefahr von Glutnestern bestand. Alle vier Jugendliche konnten vom Beobachter bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Alle vier Jugendliche erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter Sachbeschädigung.

