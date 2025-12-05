Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in der Ebertstraße - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Samstag, 1. Dezember 2025, kam es im Zeitraum zwischen 10:45 Uhr und 11:45 Uhr in der Ebertstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte stellte beim Eintreffen an ihrem geparkten Fahrzeug eine frische Beschädigung fest. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde an dem beschädigten Fahrzeug ein Klebestreifen angebracht, auf dem ein Zeuge offenbar das Kennzeichen des mutmaßlich verursachenden Fahrzeugs notiert hatte. Dieser unbekannte Zeuge wird gebeten, sich bei der Polizei Wilhelmshaven zu melden, um den Unfallvorgang weiter aufklären zu können. Auch weitere Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04421 / 942-0 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

