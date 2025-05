LPI-GTH: Fahren unter Einfluss von berauschenden Mitteln

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, den 02.05.2025 gegen 11:20 Uhr in der Ichtershäuser Straße wurde ein Radfahrer leicht verletzt. Der 39-jährige Radfahrer war auf dem Radweg in Richtung Innenstadt unterwegs, allerdings in falscher Fahrtrichtung und wurde im Abbiegevorgang von einem 65-jährigen Pkw-Fahrer übersehen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. (sk) Rückfragen ...

