Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel für das Wochenende 5.-7.12.2025

Varel (ots)

Taschendiebstahl Varel Am Freitagvormittag, in der Zeit von 11:15 bis 11:30 Uhr, kam es in einem Lebensmitteldiscounter an der Hafenstraße zum Diebstahl eines Portemonnaies, welches eine 66-jährige Kundin aus Zetel während ihres Einkaufes in der Jackentasche mitführte. Zu einem weiteren Diebstahl einer Geldbörse kam es am Freitagvormittag, gegen 11:00 Uhr, in einem Lebensmitteldiscounter an der Wiefelsteder Straße. Hier befand sich die Geldbörse einer 88-jährigen Kundin aus Varel in einem Einkaufskorb als diese entwendet wurde. Die Polizei weist erneut daraufhin, insbesondere in Situationen, in denen viele Menschen zusammenkommen oder sogar zeitweise Gedränge herrscht, ihre Wertgegenstände nah am Körper zu tragen und besondere Vorsicht walten zu lassen. Sachbeschädigung an Gebäudefassaden Varel Im Zeitraum Montag, 01.12. bis Freitag, 05.12.2025, verunstalteten bislang unbekannte Täter die Fassaden mehrerer Gebäude an der Schüttingstraße mit schwarzer Farbe. Der Spurenlage zufolge dürfte die Täterschaft mit einem Stift an den Gebäuden entlanggegangen sein und die Fassaden mit einer Linie schwarzer Tinte versehen haben. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen. Fahren ohne Fahrerlaubnis Varel Am frühen Freitagabend erhielt die Polizei einen Hinweis, nach dem ein Kleinkraftrad auf der Bockhorner Straße mit überhöhter Geschwindigkeit und mangelhafter Beleuchtung in Richtung Varel unterwegs sein sollte. Die für Mofas üblichen Geschwindigkeiten sollten demnach bei Weitem überschritten werden. Eine Streifenwagenbesatzung der Vareler Polizei konnte die beschriebene Person antreffen. Im Rahmen der sich anschließenden Kontrolle wurde bekannt, dass der 17-jährige Mann aus Varel mit einer technisch veränderten Mofa des Fabrikats Piaggio unterwegs war und dieser nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zudem waren die Beleuchtungseinrichtungen zu beanstanden. Gegen den Vareler wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Unfall mit radfahrendem Kind Varel Am Freitagmorgen befuhr ein 9-jähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad den Gehweg des Schumacherwegs in Richtung Herrenkampsweg. Hier übersah sie die seitlich ausgefahrene Stütze eines dort abgestellten Lastkraftwagens, kollidierte mit dieser und stürzte. Hierdurch verletzte sie sich leicht. Vorsorglich wurde sie einem Krankenhaus zugeführt. Unfall mit Personenschaden Bockhorn Am späten Samstagnachmittag querten eine 87-jährige Frau und ein 92-jähriger Mann aus Bockhorn die Straße Am Markt, um zum dortigen Weihnachtsmarkt zu gelangen. Ein 52-jähriger Mann aus Bockhorn, der zur gleichen Zeit mit seinem Kleintransporter Ford am gleichen Ort unterwegs war, erkannte die auf der Fahrbahn befindlichen, dunkel gekleideten Fußgänger zu spät. Trotz sofortiger Bremsung kam es zu einer leichten Berührung zwischen Kraftfahrzeug und Fußgängerin, welche in der Folge stürzte und sich Verletzungen zuzog. Die Verletzte wurde zur medizinischen Versorgung einem Krankenhaus zugeführt. Verkehrsunfallflucht Varel Am Freitagvormittag, in der Zeit von 07:40 Uhr bis 11:25 Uhr, wurde ein am Fahrbahnrand der Mühlenstraße parkender Pkw Opel Zafira, Farbe schwarz, unfallbeschädigt. Die unfallverursachende Person entfernte sich vom Ereignisort, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen. Verkehrsunfallflucht Varel In der Zeit von Samstagnachmittag, 17:00 Uhr, bis Sonntagmorgen, 09:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug in der Straße An der Leke eine aus Pflanzsteinen bestehende Beeteinfassung und einige Dekoleuchten. Anschließend verließ die unfallverursachende Person den Ereignisort, ohne sich um den Unfallschaden gekümmert zu haben. Zeugen werden gebeten, ihre sachdienlichen Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen. Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Zetel Am Samstagnachmittag kontrollierten Beamte der Vareler Polizei in der Bohlenberger Straße einen 37-jährigen Mann aus Zetel, welcher mit seinem Pkw Opel unterwegs war. Im Rahmen der Überprüfung wurde festgestellt, dass der Zeteler sein Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum geführt hatte, obwohl der Pkw weder zugelassen noch versichert war. Der Zeteler muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Zudem bestand für die Person in anderer Sache ein Haftbefehl, weshalb er einer Justizvollzugsanstalt zuzuführen war. Randalierer Zetel In der Nacht zum Sonntag warfen bislang unbekannte Personen wiederholt Kunststoffflaschen gegen eine Gebäudefassade an der Fritz-Frerichs-Straße. Eine abprallende Flasche beschädigte daraufhin einen vor dem Objekt parkenden Personenkraftwagen. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell