Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel für das Wochenende 5.-7.12.2025

Varel (ots)

Taschendiebstahl
Varel
Am Freitagvormittag, in der Zeit von 11:15 bis 11:30 Uhr, kam es in 
einem Lebensmitteldiscounter an der Hafenstraße zum Diebstahl eines 
Portemonnaies, welches eine 66-jährige Kundin aus Zetel während ihres
Einkaufes in der Jackentasche mitführte.
Zu einem weiteren Diebstahl einer Geldbörse kam es am 
Freitagvormittag, gegen 11:00 Uhr, in einem Lebensmitteldiscounter an
der Wiefelsteder Straße. Hier befand sich die Geldbörse einer 
88-jährigen Kundin aus Varel in einem Einkaufskorb als diese 
entwendet wurde.

Die Polizei weist erneut daraufhin, insbesondere in Situationen, in 
denen viele Menschen zusammenkommen oder sogar zeitweise Gedränge 
herrscht, ihre Wertgegenstände nah am Körper zu tragen und besondere 
Vorsicht walten zu lassen. 


Sachbeschädigung an Gebäudefassaden
Varel 
Im Zeitraum Montag, 01.12. bis Freitag, 05.12.2025, verunstalteten 
bislang unbekannte Täter die Fassaden mehrerer Gebäude an der 
Schüttingstraße mit schwarzer Farbe. Der Spurenlage zufolge dürfte 
die Täterschaft mit einem Stift an den Gebäuden entlanggegangen sein 
und die Fassaden mit einer Linie schwarzer Tinte versehen haben. 
Zeugen werden gebeten, sachdienliche Beobachtungen der Polizei in 
Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.


Fahren ohne Fahrerlaubnis
Varel 
Am frühen Freitagabend erhielt die Polizei einen Hinweis, nach dem 
ein Kleinkraftrad auf der Bockhorner Straße mit überhöhter 
Geschwindigkeit und
mangelhafter Beleuchtung in Richtung Varel unterwegs sein sollte. Die
für Mofas üblichen Geschwindigkeiten sollten demnach bei Weitem 
überschritten werden. Eine Streifenwagenbesatzung der Vareler Polizei
konnte die beschriebene Person antreffen. Im Rahmen der sich 
anschließenden Kontrolle wurde bekannt, dass der 17-jährige Mann aus 
Varel mit einer technisch veränderten Mofa des Fabrikats Piaggio 
unterwegs war und dieser nicht im Besitz der erforderlichen 
Fahrerlaubnis ist. Zudem waren die Beleuchtungseinrichtungen zu 
beanstanden. Gegen den Vareler wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens
ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. 


Unfall mit radfahrendem Kind
Varel 
Am Freitagmorgen befuhr ein 9-jähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad den 
Gehweg des Schumacherwegs in Richtung Herrenkampsweg. Hier übersah 
sie die seitlich ausgefahrene Stütze eines dort abgestellten 
Lastkraftwagens, kollidierte mit dieser und stürzte. Hierdurch 
verletzte sie sich leicht. Vorsorglich wurde sie einem Krankenhaus 
zugeführt.


Unfall mit Personenschaden
Bockhorn 
Am späten Samstagnachmittag querten eine 87-jährige Frau und ein 
92-jähriger Mann aus Bockhorn die Straße Am Markt, um zum dortigen 
Weihnachtsmarkt zu gelangen. Ein 52-jähriger Mann aus Bockhorn, der 
zur gleichen Zeit mit seinem Kleintransporter Ford am gleichen Ort 
unterwegs war, erkannte die auf der Fahrbahn befindlichen, dunkel 
gekleideten Fußgänger zu spät. Trotz sofortiger Bremsung kam es zu 
einer leichten Berührung zwischen Kraftfahrzeug und Fußgängerin, 
welche in der Folge stürzte und sich Verletzungen zuzog. Die 
Verletzte wurde zur medizinischen Versorgung einem Krankenhaus 
zugeführt.


Verkehrsunfallflucht
Varel 
Am Freitagvormittag, in der Zeit von 07:40 Uhr bis 11:25 Uhr, wurde 
ein am Fahrbahnrand der Mühlenstraße parkender Pkw Opel Zafira, Farbe
schwarz, unfallbeschädigt. Die unfallverursachende Person entfernte 
sich vom Ereignisort, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert
zu haben.
Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der 
Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.


Verkehrsunfallflucht
Varel 
In der Zeit von Samstagnachmittag, 17:00 Uhr, bis Sonntagmorgen, 
09:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit 
seinem Fahrzeug in der Straße An der Leke eine aus Pflanzsteinen 
bestehende Beeteinfassung und einige Dekoleuchten. Anschließend 
verließ die unfallverursachende Person den Ereignisort, ohne sich um 
den Unfallschaden gekümmert zu haben.
Zeugen werden gebeten, ihre sachdienlichen Beobachtungen der Polizei 
in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.


Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz
Zetel 
Am Samstagnachmittag kontrollierten Beamte der Vareler Polizei in der
Bohlenberger Straße einen 37-jährigen Mann aus Zetel, welcher mit 
seinem Pkw Opel unterwegs war. Im Rahmen der Überprüfung wurde 
festgestellt, dass der Zeteler sein Fahrzeug im öffentlichen 
Verkehrsraum geführt hatte, obwohl der Pkw weder zugelassen noch 
versichert war. Der Zeteler muss sich nun in einem Strafverfahren 
wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz 
verantworten. Zudem bestand für die Person in anderer Sache ein 
Haftbefehl, weshalb er einer Justizvollzugsanstalt zuzuführen war.


Randalierer 
Zetel 
In der Nacht zum Sonntag warfen bislang unbekannte Personen 
wiederholt Kunststoffflaschen gegen eine Gebäudefassade an der 
Fritz-Frerichs-Straße. Eine abprallende Flasche beschädigte daraufhin
einen vor dem Objekt parkenden Personenkraftwagen.
Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel 
unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

